Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнеев рассказал, какие позиции необходимо усилить ЦСКА

02 Февраля 2023 • 17:10 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
04.02 16:00

Экс-спортивный директор «Локомотива» и «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением о том, какие позиции ЦСКА нуждаются в усилении.

Корнеев считает, что атаке «армейцев» не хватает ярких исполнителей, способных обыгрывать один в один и реализовывать опасные моменты. Несмотря на это, эксперт отметил, что работа наставника ЦСКА Владимира Федотова ему нравится.

«Прежде всего необходим центрфорвард. Забивной, разноплановый, который мог бы и сыграть в паре с Чаловым, и исполнить роль выдвинутого на острие «столба». Плюс нужен скоростной вингер, быстрый игрок в центр обороны и правый защитник сильнее Гайича», — цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».

После 17 туров РПЛ ЦСКА расположился на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 29 очков. Отметим, что в текущее трансферное окно московский клуб приобрёл только 22-летнего защитника Илью Агапова, выступавшего ранее за «Пари НН».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Корнеев Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
18:21 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о дне рождения Карпина: «Он меня не поздравлял, я, тем более, не буду поздравлять»
18:18 · Россия. Первая лига
Габулов: «Павлюченко в «Уфе»? Он получает удовольствие от жизни, если здоровье и стимул есть, то почему нет?»
18:07 · Россия. Премьер-лига
Балахнин назвал лучшего тренера РПЛ 1
17:46 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» сообщили о намерении выкупить Мансилью
17:44 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: «Помазун принадлежит ЦСКА, но мы бы с удовольствием его оставили»
17:44 · Кубок России
​Тарханов: «У Павлюченко может не получиться забить за «Уфу»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: В России нет топовых тренеров, а Карпин — просто хороший специалист
17:28 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Малком никогда не согласился бы уйти из «Зенита» бесплатно»
17:20 · Россия. Первая лига
Ещенко: «Павлюченко — красавчик, большой молодец!»
17:12 · Россия. Премьер-лига
На защитника «Пари НН» Пенчикова претендуют три клуба
17:10 · Россия. Премьер-лига
Корнеев рассказал, какие позиции необходимо усилить ЦСКА
16:52 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Заболотный — клон Гайча»
16:41 · Россия. Премьер-лига
​Мейра: «Спаллетти больше защищал россиян, чем легионеров»
16:35 · Россия. Премьер-лига
Орлов назвал главное достоинство Семака 2
16:35 · Россия. Премьер-лига
​Камоцци: «Карпин вывел молодых российских футболистов на более высокий уровень»
Все новости
Рекомендуем