Корнеев рассказал, какие позиции необходимо усилить ЦСКА

Экс-спортивный директор «Локомотива» и «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением о том, какие позиции ЦСКА нуждаются в усилении.

Корнеев считает, что атаке «армейцев» не хватает ярких исполнителей, способных обыгрывать один в один и реализовывать опасные моменты. Несмотря на это, эксперт отметил, что работа наставника ЦСКА Владимира Федотова ему нравится.

«Прежде всего необходим центрфорвард. Забивной, разноплановый, который мог бы и сыграть в паре с Чаловым, и исполнить роль выдвинутого на острие «столба». Плюс нужен скоростной вингер, быстрый игрок в центр обороны и правый защитник сильнее Гайича», — цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».

После 17 туров РПЛ ЦСКА расположился на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 29 очков. Отметим, что в текущее трансферное окно московский клуб приобрёл только 22-летнего защитника Илью Агапова, выступавшего ранее за «Пари НН».