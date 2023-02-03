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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соломатин: «Нужен ли новый нападающий ЦСКА? Надо привлекать молодых ребят»

03 Февраля 2023 • 14:21 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
04.02 16:00

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин ответил на вопрос, нужно ли «армейскому» клубу подписывать нового нападающего.

Напомним, ранее команду покинул аргентинец Адольфо Гайч, который перешел в «Верону» на правах аренды.

«Надо привлекать молодых ребят из дубля, из школы на эту роль и искать новые таланты. Чалов сейчас основной нападающий в ЦСКА. Поживем увидим, какие у него перспективы», — приводит слова Соломатина «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету 24-летнего Чалова 11 голов и две результативные передачи в 21 матче во всех турнирах.

После 17 туров ЦСКА идет на пятой строчке в чемпионате России, набрав 29 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Андрей Соломатин Фёдор Чалов
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