Соломатин: «Нужен ли новый нападающий ЦСКА? Надо привлекать молодых ребят»

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин ответил на вопрос, нужно ли «армейскому» клубу подписывать нового нападающего.

Напомним, ранее команду покинул аргентинец Адольфо Гайч, который перешел в «Верону» на правах аренды.

«Надо привлекать молодых ребят из дубля, из школы на эту роль и искать новые таланты. Чалов сейчас основной нападающий в ЦСКА. Поживем увидим, какие у него перспективы», — приводит слова Соломатина «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету 24-летнего Чалова 11 голов и две результативные передачи в 21 матче во всех турнирах.

После 17 туров ЦСКА идет на пятой строчке в чемпионате России, набрав 29 очков.