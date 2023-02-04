​ЦСКА и «Оренбург» сыграли вничью

В рамках подготовки ко второй части сезона 2022/2023 в субботу товарищеский матч проводили ЦСКА и «Оренбург». Команды разошлись миром, забив по одному голу. Оба взятия ворот были зафиксированы в первом тайме. За «Оренбург» забил Дмитрий Воробьёв, а в составе ЦСКА отличился Виктор Мендес.
После первой части чемпионата России ЦСКА занимает в пятое место в турнирной таблице (29 очков), а «Оренбург» - седьмое (25 очков). Лидером же является «Зенит» (42 очка).
Добавим, что сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале весны.
Протокол игры
|(1:0) Воробьёв Дмитрий Дмитриевич3'
|44'Мендес Виктор (1:1)
Сысуев Николай•Гойкович Ренато•Хотулёв Данила•Полуяхтов Владимир•Стаматов Матео•Башич Иван•Оганесян Степан•Капленко Кирилл•Мансилья Брайан Эсекиэль•Марин Джимми•Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
Акинфеев Игорь•Дивеев Игорь•Набабкин Кирилл•Носков Егор•Мендес Виктор•Кучаев Константин•Медина Хесус•Обляков Иван•Зайнутдинов Бактиёр•Чалов Фёдор•Роша Виллиан
04 февраля.
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