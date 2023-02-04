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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА и «Оренбург» сыграли вничью

04 Февраля 2023 • 19:13 Комментировать
Оренбург
1:1
ЦСКА Москва
окончен

В рамках подготовки ко второй части сезона 2022/2023 в субботу товарищеский матч проводили ЦСКА и «Оренбург». Команды разошлись миром, забив по одному голу. Оба взятия ворот были зафиксированы в первом тайме. За «Оренбург» забил Дмитрий Воробьёв, а в составе ЦСКА отличился Виктор Мендес.

После первой части чемпионата России ЦСКА занимает в пятое место в турнирной таблице (29 очков), а «Оренбург» - седьмое (25 очков). Лидером же является «Зенит» (42 очка).

Добавим, что сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале весны.

Протокол игры  
Оренбург1:1ЦСКА Москва
(1:0) Воробьёв Дмитрий Дмитриевич3'  
  44'Мендес Виктор (1:1)
Сысуев НиколайГойкович РенатоХотулёв ДанилаПолуяхтов ВладимирСтаматов МатеоБашич ИванОганесян СтепанКапленко КириллМансилья Брайан ЭсекиэльМарин ДжиммиВоробьёв Дмитрий Дмитриевич
Запасные: Сиваков МихаилКовалёв ЮрийВасильев Дмитрий АлексеевичФлорентин Сесар ГабриэльГошев ЕвгенийТитков НиколайОбухов ВладимирЭктов АлександрМалых АндрейХоданович АндрейАюпов ТимурВера Лукас Габриэль
Акинфеев ИгорьДивеев ИгорьНабабкин КириллНосков ЕгорМендес ВикторКучаев КонстантинМедина ХесусОбляков ИванЗайнутдинов БактиёрЧалов ФёдорРоша Виллиан
Запасные: Мухин МаксимГаич Милан IIАгапов ИльяМойзес МоураБоков ДанилаУшаков ЕгорЛукин МатвейСливин АлексейПершин ДенисЕрмаков НикитаЯковлев Андрей ВалентиновичЩенников ГеоргийКарраскаль ХорхеЗаболотный АнтонКисляк МатвейТороп Владислав
04 февраля.

 

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