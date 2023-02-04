​ЦСКА и «Оренбург» сыграли вничью

В рамках подготовки ко второй части сезона 2022/2023 в субботу товарищеский матч проводили ЦСКА и «Оренбург». Команды разошлись миром, забив по одному голу. Оба взятия ворот были зафиксированы в первом тайме. За «Оренбург» забил Дмитрий Воробьёв, а в составе ЦСКА отличился Виктор Мендес.

После первой части чемпионата России ЦСКА занимает в пятое место в турнирной таблице (29 очков), а «Оренбург» - седьмое (25 очков). Лидером же является «Зенит» (42 очка).

Добавим, что сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале весны.