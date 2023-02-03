Агент: «Уход Дивеева из ЦСКА возможен»

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о будущем 23-летнего футболиста.

По словам агента, несмотря на то, что сторона Дивеева продолжает вести переговоры с московским клубом о продлении контракта, уход защитника текущей зимой всё ещё возможен.

«Гипотетически есть возможность какого-либо перехода. Не могу говорить на сто процентов, что Игорь останется в ЦСКА. Всё может произойти быстро, если что», — цитирует Ерёмина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось об интересе к Дивееву со стороны целого ряда итальянских клубов, а также петербургского «Зенита».

В текущем сезоне Дивеев провёл за ЦСКА 12 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 6 миллионов евро.