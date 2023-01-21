Канчельскис поделился ожиданиями от переговоров РФС с УЕФА

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от встречи делегации РФС с представителями УЕФА. На мероприятии стороны обсудят поэтапное возвращение российских команд к официальным турнирам, от которых их отстранили с февраля 2022 года.

«Возможно, стороны придут к такому решению, что наши молодежную и юношеские сборные вернут на турниры. А вот по поводу основной национальной сборной, судя по этой информации, думаю, будут пока тормозить. Но, дай Бог, чтобы хотя бы так было», - цитирует эксперта Rusfootball.

Мероприятие пройдёт 24 января, его посетит глава РФС Александр Дюков.