Мостовой прокомментировал отмену матча «Спартака» с «Левски»

Бывший игрок столичного «Спартака» Александр Мостовой высказался об отмене товарищеского матча «красно-белых» против болгарского «Левски».

«Это даже хорошо, за два дня отказались, а не в день игры. Уже давно должны особенно не обращать внимания — в такой реальности живём», — заявил экс-футболист российской сборной в интервью «Чемпионату». По его мнению, было бы хуже, если «Левски» отказался от встречи, приехав на стадион.

Напомним, что ранее стало известно об отмене игры болгарского клуба со «Спартаком». Сообщается, что это произошло под давлением местного правительства.