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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнеев: «Не понимаю, чем Дуарте мог заинтересовать «Спартак»

20 Января 2023 • 16:06 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Левски София
отменен

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев поделился мнением о трансферной политике «Спартака».

Напомним, по ходу текущего месяца московский клуб усилился парагвайским защитником Алексисом Дуарте, заплатив за 22-летнего футболиста 4 миллиона евро.

По мнению Корнеева, Дуарте нельзя считать заменой для Самуэля Жиго, перешедшего минувшим летом в «Марсель».

«Дуарте — это далеко не замена Жиго. Другой уровень! Пока не понимаю, чем он мог заинтересовать «Спартак». Наверное, те, кто принимал решение по этому игроку, лучше осведомлены о его сильных сторонах», — цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».

При этом специалист отметил, что другой потенциальный новичок «красно-белых» Томаш Тавареш в теории может стать хорошим усилением для «Спартака».

После 17 туров РПЛ «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Корнеев Самуэль Жиго Томаш Тавареш Алексис Дуарте
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