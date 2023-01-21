Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящей встрече представителей РФС и УЕФА.
- 24 февраля состоится встреча представителей РФС и УЕФА. Вы ожидаете какие-то позитивные для нас новости?
- Я жду трудных разговоров. Ситуация манипулируется. Если бы футбольные организации были независимыми, то договорились бы. Но они зависимы от политических событий и много чего еще. Тем более, европейцы зависят от позиции США, как мне кажется, поэтому переговоры будут непростыми.
- Для чего, по-вашему, устраивают эту встречу, если от европейцев ничего не зависит?
- Разговаривать всегда надо. Одно дело, когда вы не говорите, спрятались за углом. Какие тараканы в голове – никто не знает. А мы поедем туда с открытой позицией. Если я не ошибаюсь, в рабочей группе, связанной с анализом ситуации и возможностью перехода в азиатскую федерацию футбола, есть представители УЕФА. Поэтому надо разговаривать.
- Могло ли подвигнуть УЕФА к этой встрече то, что Россия высказала желание уйти в азиатскую лигу?
- Не знаю, кто что хочет из них в этой ситуации. Это сложно понять.
- Но если на встречу полетит сам президент РФС Александр Дюков, значит, намечается что-то серьезное?
- Безусловно, это так. Если бы не было каких-то ориентиров, может быть, эта встреча и не состоялась бы. Понятно одно: ситуация сложная, она многогранная и завязана на политике и не только на европейских странах, но и позиции США в отношении России. В любом случае надо разговаривать. Какая Европа без России? Так сложилась ситуация, что нам непросто.
- Можно ли сказать, что УЕФА заинтересован в России, раз проводит такую встречу?
- Возможно, да.
- Если нам предложат участвовать без гимна и флага, надо соглашаться?
- На начальном этапе можно и согласиться. Я всегда был противником того, когда на Олимпиаде играли олимпийский гимн вместо гимна страны. Хочется верить, что сегодня или завтра будет играть российский гимн, а сейчас будет лишь шаг к этому.
- То есть, нас сейчас устроит любой вариант, который позволит вернуться к международным матчам?
- Не знаю, ведь могут придумать что угодно. Но на вариант, который даст возможность участвовать и находиться в диалоге, сотрудничестве, надо соглашаться.
- Раз пошли какие-то подвижки, у вас есть надежда, что в каком-то обозримом будущем мы вернемся к международным соревнованиям?
- Такие надежды есть, всегда надо верить. Просто если оценивать реально, то это будет не завтра, не быстро.
Елена Григорьевская
а) Россию допустят до международных турниров
б) Другие страны согласятся на соревнования против России.
Это условие озвучено и всем известно. Пока это условие не будет выполнено, очевидно все останется как есть, и переход в другую федерацию,хоть азиатскую, хоть африканскую, хоть Океанию, ничего не поменяет кроме как принадлежности на бумаге.....
Бан пользователя