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Гаджиев: «Раз на переговоры с УЕФА едет Дюков, намечается что-то серьёзное» эксклюзив

21 Января 2023 • 17:10 Комментировать (3)

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящей встрече представителей РФС и УЕФА.

- 24 февраля состоится встреча представителей РФС и УЕФА. Вы ожидаете какие-то позитивные для нас новости?

- Я жду трудных разговоров. Ситуация манипулируется. Если бы футбольные организации были независимыми, то договорились бы. Но они зависимы от политических событий и много чего еще. Тем более, европейцы зависят от позиции США, как мне кажется, поэтому переговоры будут непростыми.

- Для чего, по-вашему, устраивают эту встречу, если от европейцев ничего не зависит?

- Разговаривать всегда надо. Одно дело, когда вы не говорите, спрятались за углом. Какие тараканы в голове – никто не знает. А мы поедем туда с открытой позицией. Если я не ошибаюсь, в рабочей группе, связанной с анализом ситуации и возможностью перехода в азиатскую федерацию футбола, есть представители УЕФА. Поэтому надо разговаривать.

- Могло ли подвигнуть УЕФА к этой встрече то, что Россия высказала желание уйти в азиатскую лигу?

- Не знаю, кто что хочет из них в этой ситуации. Это сложно понять.

- Но если на встречу полетит сам президент РФС Александр Дюков, значит, намечается что-то серьезное?

- Безусловно, это так. Если бы не было каких-то ориентиров, может быть, эта встреча и не состоялась бы. Понятно одно: ситуация сложная, она многогранная и завязана на политике и не только на европейских странах, но и позиции США в отношении России. В любом случае надо разговаривать. Какая Европа без России? Так сложилась ситуация, что нам непросто.

- Можно ли сказать, что УЕФА заинтересован в России, раз проводит такую встречу?

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- Возможно, да.

- Если нам предложат участвовать без гимна и флага, надо соглашаться?

- На начальном этапе можно и согласиться. Я всегда был противником того, когда на Олимпиаде играли олимпийский гимн вместо гимна страны. Хочется верить, что сегодня или завтра будет играть российский гимн, а сейчас будет лишь шаг к этому.

- То есть, нас сейчас устроит любой вариант, который позволит вернуться к международным матчам?

- Не знаю, ведь могут придумать что угодно. Но на вариант, который даст возможность участвовать и находиться в диалоге, сотрудничестве, надо соглашаться.

- Раз пошли какие-то подвижки, у вас есть надежда, что в каком-то обозримом будущем мы вернемся к международным соревнованиям?

- Такие надежды есть, всегда надо верить. Просто если оценивать реально, то это будет не завтра, не быстро.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Переход РФС в АФК
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Комментарии (3)
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ингерман
21 Января 2023 в 18:00
ай полная ирунда.. )))
Wetr123
21 Января 2023 в 17:53
Серьезно тузик дулся☺
Zenituwka
21 Января 2023 в 17:50
Пока не закончится СВО , подавляющее количество сборных будут отказываться играть с Россией. А значит, что все эти переговоры пустая трата времени, просто воздух погонять.... Нейтральный гимн, нейтральный флаг, все это чушь.... Россия заинтересована играть под эгидой УЕФА , УЕФА заинтересована чтобы Россия была в составе УЕФА. Это понятно всем и каждому, и есть только лишь одно условие, когда :
а) Россию допустят до международных турниров
б) Другие страны согласятся на соревнования против России.
Это условие озвучено и всем известно. Пока это условие не будет выполнено, очевидно все останется как есть, и переход в другую федерацию,хоть азиатскую, хоть африканскую, хоть Океанию, ничего не поменяет кроме как принадлежности на бумаге.....
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