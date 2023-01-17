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В «Сочи» прокомментировали возможный трансфер Черышева

17 Января 2023 • 16:11 Комментировать
Венеция
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21.01 16:00

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о возможном подписании нападающего «Венеции» Дениса Черышева. Ранее сообщалось, что в услугах 32-летнего игрока заинтересованы «Сочи» и «Торпедо».

«Все вопросы к тем, кто выпускает данные новости. Нас не стоит отвлекать такими темами», — цитирует Рубашко «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Черышев принял участие в десяти матчах Серии B, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет одну голевую передачу.

Контракт игрока с «Венецией» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 1,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция Сочи Дмитрий Рубашко
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