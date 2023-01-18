«Венеция» не получала предложений по Черышеву

«Венеция» пока не получала предложений о возможном трансфере российского полузащитника Дениса Черышева, сообщает «Спорт-Экспресс».

Тем не менее, по информации источника, итальянский клуб намерен их получить, так как ни руководство, ни главный тренер команды Паоло Ваноли на Черышева больше не рассчитывают.

Ранее сообщалось, что интерес к 32-летнему футболисту проявляют «Торпедо» и «Сочи».

Действующий контракт Черышева с «Венецией» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной России в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне россиянин провёл в составе итальянской команды 10 матчей, отметившись в них тремя голами и одной результативной передачей.