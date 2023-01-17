Пономарёв оценил возможный переход Черышева в клуб РПЛ

Бывший «армеец» Владимир Пономарёв прокомментировал слухи о переходе в один из клубов РПЛ полузащитника «Венеции» Дениса Черышева. Ранее информация об этом появилась в некоторых спортивных СМИ, считается, что игрок может продолжить карьеру «Сочи» или в московском «Торпедо».

«Если им интересуются «Сочи» и «Торпедо», то его агент уже наверное лыжи намылил. Так что здесь ничего удивительного нет. То есть переберется в Россию и еще, может быть, поиграет. Но без особого энтузиазма», - цитирует Пономарёва Rusfootball.

Он пояснил, что особого обратного эффекта от его перехода в такие команды ждать не стоит.