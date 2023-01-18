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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тукманов: «Не думаю, что Черышев сможет помочь «Торпедо» остаться в РПЛ»

18 Января 2023 • 14:07 Комментировать
Венеция
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21.01 16:00

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался о возможном переходе полузащитника «Венеции» Дениса Черышева в московский клуб.

По мнению Тукманова, Черышев не сможет спасти «автозаводцев» от вылета в Первую лигу, поэтому нынешнему руководству «Торпедо» стоит работать на перспективу.

«Денис обладает определёнными качествами. Конечно, он бы пригодился «Торпедо». Но я не думаю, что Черышев сможет помочь «автозаводцам» остаться в РПЛ», — приводит слова Тукманова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Венеция» готова расстаться с российским футболистом, так как в итальянском клубе на него больше не рассчитывают.

В текущем сезоне 32-летний Черышев провёл 10 матчей и забил в них три гола.
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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Денис Черышев Венеция Александр Тукманов
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