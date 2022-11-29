Пятибратов рассказал, в чём «Факелу» необходимо прибавить, чтобы добиться прогресса

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов подвёл итоги первой части текущего сезона РПЛ для его команды.

По словам специалиста, «Факел» освоился в РПЛ и уже не чувствует себя в этой лиге новичком. Пятибратов отметил, что для того, чтобы добиться прогресса, команде необходимо действовать более вариативно в атаке.

«Пока смелый агрессивный футбол мы показывали лишь фрагментарно. Нужно сделать так, чтобы такая игра была видна на протяжении всей дистанции», — приводит слова Пятибратова пресс-служба воронежского клуба.

После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Также отметим, что в шести матчах Фонбет Кубка России команда Пятибратова не смогла одержать ни одной победы.