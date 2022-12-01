Канчельскис: «Нет ощущения, что Пиняев — лучший молодой игрок, просто лучше у нас нет»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал новость о том, что 18-летний нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев был признан лучшим молодым игроком РПЛ в 2022 году.

«Нет ощущения, что Пиняев — лучший молодой игрок. Просто на данный момент лучше футболистов у нас нет. Сергей молодец, но посмотрим, как он дальше будет развиваться», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Также эксперт отметил, что для продолжения собственного развития Пиняеву необходимо задуматься о переходе в другой клуб, в том числе и европейский.

Действующий контракт Пиняева с самарским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 3,5 миллиона евро. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляют «Локомотив» и «Манчестер Юнайтед», где ранее Пиняев проходил стажировку.

В нынешнем сезоне нападающий провёл в составе «Крыльев Советов» 15 матчей, забив в них четыре гола и отдав четыре результативные передачи.