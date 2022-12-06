Агент — о возможном переходе Родриго Пинейро в «Крылья Советов»: «Мы настроены оптимистично, нужно лишь уладить формальности»

Эдгардо Ласалвия, агент нападающего «Унион Эспаньолы» Родриго Пинейро, прокомментировал информацию об интересе «Крыльев Советов» к своему клиенту.

Агент подтвердил, что сторона 23-летнего уругвайца ведёт переговоры с самарским клубом, отметив при этом, что у Пинейро есть и другие варианты продолжения карьеры.

«Мы настроены оптимистично по поводу продолжения карьеры в России. Нужно лишь уладить некоторые формальности», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Действующий контракт нападающего с чилийским клубом рассчитан до конца декабря нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает уругвайца в 800 тысяч евро.