Осинькин назвал главную причину неудач «Крыльев»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от текущего сезона РПЛ. По его мнению, трудности команде доставляет лишь одна проблема – травмы.

«Этот сезон для нас неровный. К сожалению, много травмированных игроков. Не было таких игр, где мы бы выглядели слабее, чем наш соперник. Исключение – встреча с «Зенитом», – цитирует специалиста «РБ Спорт».

Отметим, в прошлом сезоне РПЛ подопечные Осинькина финишировали на восьмом месте.

Перед зимней паузой «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды – 20 очков после 17 матчей.

В групповом раунде Кубка России подопечные Осинькина – на втором месте в группе и имеют столько же очков, сколько «Зенит». От идущего первым «Спартака» отставание всего три очка. В последнем матче в квартете В самарцы встретятся с воронежским «Факелом».