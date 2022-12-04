Коваленко: «Недоволен первой частью сезона»

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко, в настоящий момент выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды, подвёл итоги первой части текущего сезона для самарской команды.

Напомним, после 17 туров «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Коваленко выразил разочарование стартовым отрезком сезона, так как считает, что самарцы должны занимать более высокую строчку.

«Мы должны быть минимум в восьмёрке. Это то, на что «Крылья Советов» будут рассчитывать во второй половине сезона. Думаю, мы сможем добиться этой цели», — приводит слова Коваленко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне на счету 19-летнего Коваленко два гола и три результативные передачи в 20 матчах за «Крылья Советов». Чемпионат России возобновится в марте следующего года.