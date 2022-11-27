Осинькин объяснил отсутствие Пиняева в заявке на матч с «Факелом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал отсутствие нападающего Сергея Пиняева в заявке на матч 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против воронежского «Факела».

По словам специалиста, 18-летний Пиняев получил повреждение, как и полузащитник Денис Якуба. При этом Осинькин отметил, что в команде есть кому заменить игрока сборной России. Также тренер высказался о мотивации команды из Воронежа, которая за пять матчей не набрала ни одного очка.

«Нельзя сказать, что «Факел» совсем не мотивирован. Они будут сражаться, биться. Другой игры от них я не ожидаю», — цитирует Осинькина пресс-служба самарского клуба.

Матч «Крылья Советов» — «Факел» состоится сегодня, 27 ноября. Начало — в 16:00 по московскому времени.