Юран получил проблемы от бывших: «СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в первом переходном матче

Сергей Юран и Денис Попов приехали на стыковой матч в гости к своему бывшему клубу.

«СКА-Хабаровск» весь сезон ФНЛ находился в зоне переходных матчей либо рядом с ней. Уход Сергея Юрана с поста главного тренера в конце зимы не сбил «армейцев» с их пути. «Красно-синие» обеспечили себе попадание в стыки за тур до конца турнира, а соперником в матчах навылет для них стали «Химки», куда как раз подался Юран вместе со своим первым помощником Денисом Поповым. Этот дуэт вытащил подмосковную команду со дна таблицы РПЛ, но сохранить ей прописку напрямую всё-таки не сумел.

Химчане на стадионе имени Владимира Ленина вроде как сделали заявку на инициативную игру, но хозяева оказались более нацеленными на чужие ворота. Сначала Цаллагов кручёным ударом приложился к правой девятке – Лантратов выручил. Далее Григалава перед своей штрафной подарил мяч Квеквескири, и получивший от него пас Караев «плюнул» под перекладину, а Лантратов отбил в прыжке на угловой. Камран Алиев подал корнер слева, и Эммерсон Иллой-Айет головой внедрил мяч в левый угол (1:0).

Пропущенный гол не оказал на «Химок» должного впечатления. У них не получалось перестроить свою игру, чтобы организовать значимое давление на ворота хабаровчан. Такое давление, чтобы те стали продавливаться, терять позиции, серьёзно ошибаться, паниковать и так далее. Ничего подобного не было. Хозяева оборонялись вполне спокойно, играя вторым номером на удержание. «Армейцам» было нечего трепетать перед оппонентом – они и не трепетали, а нормально делали своё дело.

Во втором тайме «СКА-Хабаровск» сохранил свою приверженность сдерживающему футболу. «Химки» застревали на чужой половине, обходясь без нестандартных действий. Рассчитывать в такой ситуации им приходилось на дальние удары. Глушаков таким способом попал Квеквескири в руку, но до штрафной. Со стандарта Бутта Магомедов пальнул в левый угол, где Сугробов уверенно отвёл угрозу.

Хозяева не отказывались от щекотания гостевых нервов на контратаках. Гонгадзе прокатил мяч рядом со штангой, Гащенков вошёл в штрафную под заброс и из-под Идову стрельнул немного поверх створа. Позже Мануйлов убежал по правому полуфлангу и не переиграл Лантратова полуопасным ударом со средней дистанции. Химчане ответили попыткой Долгова с подбора с подступов к штрафной – чуть выше.

Итог – 1:0 в пользу дальневосточных «армейцев». «СКА-Хабаровск» оформил себе небольшой задел перед вояжем в столичный регион. Конечно, «Химки» могут оправдывать своё поражение длительным перелётом, но хабаровчанам теперь предстоит такое же путешествие. Правда, и химчанам ещё возвращаться назад.

Кирилл Иванцов