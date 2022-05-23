Джорджевич может вернуться в Россию

Агент бывшего нападающего «Локомотива» и тульского «Арсенала» Луки Джорджевича Игорь Глушевич высказался о будущем черногорского футболиста.

Глушевич заявил, что его клиент готов вернуться в Россию. В настоящий момент 27-летний форвард защищает цвета датского клуба «Вайле».

«Были только неофициальные звонки. Мы ждём официальных. Если из России поступит серьёзное и конкретное предложение, мы его внимательно рассмотрим», — приводит слова Глушевича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Джорджевич провёл в составе «Вайле» 26 матчей, забив в них семь голов и отдав две результативные передачи.