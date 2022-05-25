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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Матч ТВ» хочет приобрести права на показ Кубка РПЛ

25 Мая 2022 • 11:42 Комментировать
СКА-Хабаровск
...
Химки
Через 0 ч. 7 мин.

Телеканал «Матч ТВ» намерен приобрести права на показ Кубка РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

Кубок РПЛ — это новый турнир, который находится в разработке и может быть введён со следующего сезона. Ранее сообщалось, что матчи Кубка РПЛ будет транслировать Оkkо.

Продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин заявил о желании показывать такой турнир, но при этом отметил, что канал должен думать об экономической эффективности при покупке прав.  

«На данный момент не определён ни формат турнира, ни количество матчей. Безусловно, в случае появления столь представительного турнира нам было бы интересно показывать его в эфирах наших каналов», — признался Тащин.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тащин Матч ТВ
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