«Матч ТВ» хочет приобрести права на показ Кубка РПЛ

Телеканал «Матч ТВ» намерен приобрести права на показ Кубка РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

Кубок РПЛ — это новый турнир, который находится в разработке и может быть введён со следующего сезона. Ранее сообщалось, что матчи Кубка РПЛ будет транслировать Оkkо.

Продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин заявил о желании показывать такой турнир, но при этом отметил, что канал должен думать об экономической эффективности при покупке прав.

«На данный момент не определён ни формат турнира, ни количество матчей. Безусловно, в случае появления столь представительного турнира нам было бы интересно показывать его в эфирах наших каналов», — признался Тащин.