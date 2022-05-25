Где смотреть матч «СКА-Хабаровск» - «Химки» онлайн

В среду «СКА-Хабаровск» и «Химки» проведут первый стыковой матч за право выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне.

Трансляцию поединка на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер» смотрите в 12:30 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«СКА-Хабаровск» и «Химки» будут разыгрывать один из двух оставшихся билетов в Премьер-лигу России на следующий сезон. В среду команды проведут первый матч – в Хабаровске. И СКА, и «Химки» рассчитывают уже в первом поединке создать для себя некий задел перед ответной встречей.