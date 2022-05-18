Мостовой рассказал, какой российский клуб не подойдёт Черышеву

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном возвращении полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева в Россию.

Мостовой считает, что Черышев сможет стать одним из лучших футболистов в РПЛ, несмотря на травматизм.

«Если приедет к нам, то спокойно сможет играть. В нашем чемпионате могут играть многие. Люди приезжают в 35 или 36 лет и становятся лучшими в России», — приводит слова Мостового Sport24.

Экс-футболист считает, что Черышеву не подойдёт «Зенит» из-за высокой конкуренции в составе команды, однако уверен, что россиянин сможет себя проявить в «Спартаке», «Динамо», «Локомотиве» и ЦСКА.

В текущем сезоне 31-летний Черышев провёл в составе «Валенсии» 19 матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи.