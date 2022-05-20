«Сельта» нуждается в Пуче

Мы уже сообщали, что сотрудничество Рики Пуча и «Барселоны» не находит продолжения - футболист покинет клуб, который сейчас помогает ему найти оптимальные варианты продолжения карьеры. Пуч может отправиться с юго-восточного побережья Испании на северо-западное, в Галисию, где им очень интересуется «Сельта» из Виго. Клуб потеряет Дениса Суареса в конце сезона, и фигура Пуча рассматривается как возможный вариант для замены важного футболиста.

Сам Пуч также положительно относится к подобной перспективе из-за своего хорошего мнения о наставнике «Сельты» Эдуардо Куде. Цена за футболиста, сообщает Diario Sport, может составить пять миллионов евро.