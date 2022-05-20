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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Сельта» нуждается в Пуче

20 Мая 2022 • 22:15 Комментировать
Валенсия
...
Сельта
2.75 3.35 2.60
Через 18 ч. 13 мин.

Мы уже сообщали, что сотрудничество Рики Пуча и «Барселоны» не находит продолжения - футболист покинет клуб, который сейчас помогает ему найти оптимальные варианты продолжения карьеры. Пуч может отправиться с юго-восточного побережья Испании на северо-западное, в Галисию, где им очень интересуется «Сельта» из Виго. Клуб потеряет Дениса Суареса в конце сезона, и фигура Пуча рассматривается как возможный вариант для замены важного футболиста.

Сам Пуч также положительно относится к подобной перспективе из-за своего хорошего мнения о наставнике «Сельты» Эдуардо Куде. Цена за футболиста, сообщает Diario Sport, может составить пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Барселона Рики Пуч Трансферы футбола - лето 2022
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21.05  18:30 Валенсия ... Сельта 2.75 3.35 2.60
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