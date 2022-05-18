Губерниев не хочет, чтобы Черышев возвращался в Россию

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался на тему возможного перехода полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева в российский клуб.

Журналист выступил против возвращения россиянина на родину, объяснив своё мнение отсутствием еврокубков для клубов из нашей страны.

«Сейчас нужно быть очень неразумным человеком, чтобы возвращаться в Россию, когда ты действующий игрок в хорошем европейском чемпионате. У нас нет международных турниров, поэтому я очень надеюсь, что Денис останется в Европе», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 31-летний Черышев провёл в составе «летучих мышей» 19 матчей, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Действующий контракт российского полузащитника с «Валенсией» рассчитан до лета нынешнего года.