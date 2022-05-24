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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дмитрий Черышев: «Витория в «Валенсии» — это хороший вариант!»

24 Мая 2022 • 11:47 Комментировать
Валенсия
2:0
Сельта
окончен

Отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева Дмитрий Черышев поделился мнением о возможном назначении экс-наставника «Спартака» Руя Витории на пост главного тренера испанской команды.

Черышев считает, что Витория способен достичь с «Валенсией» хороших результатов. В качестве примера отец полузащитника «летучих мышей» привёл другого бывшего главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско, который сумел завоевать Кубок Германии с «Лейпцигом».

«Если у него не получилось в «Спартаке», то это не значит, что не получится в Испании. Он же до этого добивался результата в Португалии. Поэтому Витория в «Валенсии» — это хороший вариант!», — приводит слова Черышева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Денис Черышев принял решение покинуть «Валенсию».

Напомним, Витория возглавлял «Спартак» в период с мая по декабрь 2021 года. Под руководством португальского наставника «красно-белые» заняли первое место в своей группе Лиги Европы.       

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валенсия Денис Черышев Дмитрий Черышев Руй Витория
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