Дмитрий Черышев: «Витория в «Валенсии» — это хороший вариант!»

Отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева Дмитрий Черышев поделился мнением о возможном назначении экс-наставника «Спартака» Руя Витории на пост главного тренера испанской команды.

Черышев считает, что Витория способен достичь с «Валенсией» хороших результатов. В качестве примера отец полузащитника «летучих мышей» привёл другого бывшего главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско, который сумел завоевать Кубок Германии с «Лейпцигом».

«Если у него не получилось в «Спартаке», то это не значит, что не получится в Испании. Он же до этого добивался результата в Португалии. Поэтому Витория в «Валенсии» — это хороший вариант!», — приводит слова Черышева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Денис Черышев принял решение покинуть «Валенсию».

Напомним, Витория возглавлял «Спартак» в период с мая по декабрь 2021 года. Под руководством португальского наставника «красно-белые» заняли первое место в своей группе Лиги Европы.