Черышев помог «Валенсии» прервать серию из девяти матчей без побед

Середняки Ла Лиги, «Валенсия» и «Сельта», завершили сезон очным противостоянием. Несмотря на небольшое количество ударов по воротам, болельщики увидели голы. Макси Гомес вывел хозяев вперед на 28-й минуте, а на 60-й счет удвоился после гола Нестора Араухо - 2:0.

Полузащитник Денис Черышев отыграл весь второй тайм. Его команда прервала серию из девяти официальных матчей без побед и вышла на девятое место, «Сельта» - 11-я.