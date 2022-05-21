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Чемпионат Испании. Ла Лига

Черышев помог «Валенсии» прервать серию из девяти матчей без побед

21 Мая 2022 • 20:30 Комментировать
Валенсия
2:0
Сельта
окончен

Середняки Ла Лиги, «Валенсия» и «Сельта», завершили сезон очным противостоянием. Несмотря на небольшое количество ударов по воротам, болельщики увидели голы. Макси Гомес вывел хозяев вперед на 28-й минуте, а на 60-й счет удвоился после гола Нестора Араухо - 2:0.

Полузащитник Денис Черышев отыграл весь второй тайм. Его команда прервала серию из девяти официальных матчей без побед и вышла на девятое место, «Сельта» - 11-я.

Протокол игры  
Валенсия 2:0Сельта
(1:0) Макси Гомес28'   
(2:0) Араухо Нестор60'   
Хауме ДоменекФулкье Димитри   64'Габриэль ПаулистаДьякаби Муктар  84' (Рачич Урош (  84') Гайя ХосеКорреа Тьерри   64'  68' (Домингес Марио (  68') Солер КарлосМориба ИлайксХиль Бриан  46' (Черышев Денис (  46') Макси Гомес  77' (Муса Юнус (  77') Андре Маркос  68' (Гуэдеш Гонсалу (  68')
Запасные: Коба КуандредиДжюмарт ЭрайВаскес ХесусМоскера КристианСиллессен ЯсперМамардашвили ГеоргийСантьяго Хесус
Дитуро МатиасВаскес Кевин  70' (Пинеда Орбелин (  70') Айду ДжозефАраухо НесторГалан Хави   45'Денис СуаресСолари Аугусто  52' (Вейга Габриэль (  52') Браис Мендес   52'  85' (Фонтан Хосе (  85') Нолито Агудо  70' (Мурильо Джейсон (  70') Аспас ЯгоТьяго Гальярдо   80'
Запасные: Рубен БланкоКаррильо КокеДомингес Карлос
21 мая. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Сельта Денис Черышев
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окончен Валенсия 2:0 Сельта 2.65 3.30 2.70
22.05  18:30 Эльче ... Хетафе 3.05 3.05 2.60
22.05  21:00 Гранада ... Эспаньол 1.98 3.70 3.80
22.05  21:00 Алавес ... Кадис 3.35 3.65 2.13
22.05  21:00 Осасуна ... Мальорка 2.80 3.65 2.43
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