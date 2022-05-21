Черышев помог «Валенсии» прервать серию из девяти матчей без побед

Середняки Ла Лиги, «Валенсия» и «Сельта», завершили сезон очным противостоянием. Несмотря на небольшое количество ударов по воротам, болельщики увидели голы. Макси Гомес вывел хозяев вперед на 28-й минуте, а на 60-й счет удвоился после гола Нестора Араухо - 2:0.
Полузащитник Денис Черышев отыграл весь второй тайм. Его команда прервала серию из девяти официальных матчей без побед и вышла на девятое место, «Сельта» - 11-я.
Протокол игры
|(1:0) Макси Гомес28'
|(2:0) Араухо Нестор60'
Хауме Доменек•Фулкье Димитри • 64'Габриэль Паулиста•Дьякаби Муктар 84' (Рачич Урош ( 84') •Гайя Хосе•Корреа Тьерри 64' 68' (Домингес Марио ( 68') •Солер Карлос•Мориба Илайкс•Хиль Бриан 46' (Черышев Денис ( 46') •Макси Гомес 77' (Муса Юнус ( 77') •Андре Маркос 68' (Гуэдеш Гонсалу ( 68')
Дитуро Матиас•Васкес Кевин 70' (Пинеда Орбелин ( 70') •Айду Джозеф•Араухо Нестор•Галан Хави • 45'Денис Суарес•Солари Аугусто 52' (Вейга Габриэль ( 52') •Браис Мендес 52' 85' (Фонтан Хосе ( 85') •Нолито Агудо 70' (Мурильо Джейсон ( 70') •Аспас Яго•Тьяго Гальярдо 80'
Запасные: Рубен Бланко•Каррильо Коке•Домингес Карлос
21 мая. Стадион "Месталья" (Валенсия).