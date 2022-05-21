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Черышев объявил об уходе из «Валенсии» после победного матча над «Сельтой»

21 Мая 2022 • 23:10 Комментировать
Валенсия
2:0
Сельта
окончен

Российский полузащитник Денис Черышев в своих социальных сетях объявил об уходе из «Валенсии».

«Я хотел поблагодарить своих товарищей по команде, технический персонал, который у меня был, медицинский персонал и всех работников этого великого клуба. И прежде всего благодарю болельщиков. Вы всегда были с командой даже в самые трудные моменты.

Я пытался оставить все на поле, иногда с большим успехом, а иногда с меньшим, всегда старался быть честным в своей работе и помогал своим товарищам по команде, чем мог. Сегодня, я прощаюсь с вами с сердцем, полным благодарности за то, что позволили мне стать частью вашей истории! Здесь всегда есть еще один поклонник», — написал Черышев в своих социальных сетях.

Черышев защищал цвета «Валенсии» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне он сыграл за «летучих мышей» 19 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 передачи.  
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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Ла Лига Денис Черышев
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22.05  21:00 Осасуна ... Мальорка 2.80 3.65 2.43
22.05  23:00 Реал Сосьедад ... Атлетико М 2.50 3.50 2.85
22.05  23:00 Севилья ... Атлетик Б 1.87 3.65 4.30
22.05  23:00 Барселона ... Вильярреал 1.76 4.10 4.30
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