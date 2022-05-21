Черышев объявил об уходе из «Валенсии» после победного матча над «Сельтой»

Российский полузащитник Денис Черышев в своих социальных сетях объявил об уходе из «Валенсии».

«Я хотел поблагодарить своих товарищей по команде, технический персонал, который у меня был, медицинский персонал и всех работников этого великого клуба. И прежде всего благодарю болельщиков. Вы всегда были с командой даже в самые трудные моменты.

Я пытался оставить все на поле, иногда с большим успехом, а иногда с меньшим, всегда старался быть честным в своей работе и помогал своим товарищам по команде, чем мог. Сегодня, я прощаюсь с вами с сердцем, полным благодарности за то, что позволили мне стать частью вашей истории! Здесь всегда есть еще один поклонник», — написал Черышев в своих социальных сетях.

Черышев защищал цвета «Валенсии» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне он сыграл за «летучих мышей» 19 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 передачи.