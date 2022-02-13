Кураньи пожелал успеха московскому «Динамо»

В текущем сезоне московское «Динамо» занимает высокое второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, уступая лишь два очка лидеру чемпионата - питерскому «Зениту». Столь удачного сезона у «Динамо» не было очень давно, за всю историю чемпионатов России она ни разу не выигрывала высшую награду, лишь в 1994 году добыв серебряные медали. Кевин Кураньи, выступавший за «Динамо» в период 2010-2015, следит за успехами команды и пожелал ей удачи. Немецкий футболист забил пятьдесять голов в 123 матчах за московский клуб.

- Всегда с удовольствием вспоминаю вас и то отличное время, что я провёл в Москве и «Динамо». Я очень рад, что у «Динамо» складывается такой классный сезон. Надеюсь, мы сможем вместе отпраздновать высокое место клуба в турнирной таблице по окончании сезона, - цитирует Кураньи официальный сайт московского клуба.

Свой следующий матч в чемпионате России «Динамо» сыграет 26 февраля против «Химок», плетущихся в арьергарде турнирной таблицы российской Премьер-лиги.