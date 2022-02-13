«Динамо» ушло от поражения в контрольном матче с «РФШ Рига»

Московское «Динамо» продолжало свою подготовку ко второй половине сезона российской Премьер-лиги контрольным матчем с латвийским «РФШ Рига». Поединок не сложился для «бело-синих» не самым лучшим образом, а уйти от поражения подопечным Сандро Шварца удалось благодаря голу в дебюте второго тайма.

Единственным точным ударом в составе российской команды отметился молодой Арсен Захарян. Примечательно, что это первый ничейный результат «Динамо» на зимних тренировочных сборах.

Первый официальный матч после паузы москвичи проведут на выезде с «Химками». Эта встреча состоится в конце февраля.