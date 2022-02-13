«Динамо» ушло от поражения в контрольном матче с «РФШ Рига»

Московское «Динамо» продолжало свою подготовку ко второй половине сезона российской Премьер-лиги контрольным матчем с латвийским «РФШ Рига». Поединок не сложился для «бело-синих» не самым лучшим образом, а уйти от поражения подопечным Сандро Шварца удалось благодаря голу в дебюте второго тайма.
Единственным точным ударом в составе российской команды отметился молодой Арсен Захарян. Примечательно, что это первый ничейный результат «Динамо» на зимних тренировочных сборах.
Первый официальный матч после паузы москвичи проведут на выезде с «Химками». Эта встреча состоится в конце февраля.
Протокол игры
|22'Andrej Ilic (0:1)
|(1:1) Захарян Арсен47'
Будачев Иван•Варела Гильермо•Плиев Заурбек•Осокин Денис•Кутицкий Александр•Лашальт Диего•Шиманьски Себастиан•Фомин Даниил•Смолов Фёдор•Грулёв Вячеслав•Гладышев Ярослав
13 февраля.
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