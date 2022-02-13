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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» ушло от поражения в контрольном матче с «РФШ Рига»

13 Февраля 2022 • 18:51 Комментировать
Динамо Москва
0:1
РФШ Рига
2-й тайм

Московское «Динамо» продолжало свою подготовку ко второй половине сезона российской Премьер-лиги контрольным матчем с латвийским «РФШ Рига». Поединок не сложился для «бело-синих» не самым лучшим образом, а уйти от поражения подопечным Сандро Шварца удалось благодаря голу в дебюте второго тайма.

Единственным точным ударом в составе российской команды отметился молодой Арсен Захарян. Примечательно, что это первый ничейный результат «Динамо» на зимних тренировочных сборах.

Первый официальный матч после паузы москвичи проведут на выезде с «Химками». Эта встреча состоится в конце февраля.  

Протокол игры  
Динамо Москва0:1РФШ Рига
 22'Andrej Ilic (0:1)
(1:1) Захарян Арсен47' 
Будачев ИванВарела ГильермоПлиев ЗаурбекОсокин ДенисКутицкий АлександрЛашальт ДиегоШиманьски СебастианФомин ДаниилСмолов ФёдорГрулёв ВячеславГладышев Ярослав
Запасные: Мазурин АндрейСазонов СабаЗахарян АрсенСкопинцев ДмитрийМакаров ДенисЛесовой ДаниилГалкин ВладиславПаршивлюк СергейТюкавин КонстантинЛещук ИгорьБальбуэна ФабианСулаквелидзе ГеоргийМоро НиколаЖуковский Кирилл
Черняускас ВитаутасСорокин ВладиславЯгодинский ВиталийЛипушчек ЖигаУзела КаролисСарич ТомиславМареш ПетерВарславаyc РенарсКуадьо СедрикAndrej IlicФризенбихлер Кевин
Запасные: Вилков СергейСтуглис ЭлвисНеругал ЕвгенийРакель Денис
13 февраля.
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Динамо Москва
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ДИНАМО МОСКВА РФШ РИГА
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