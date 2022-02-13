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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ласкальт высоко ценит своего партнёра по команде - Захаряна

13 Февраля 2022 • 10:30 Комментировать
Динамо Москва
...
РФШ Рига
Через 4 ч. 38 мин.

Уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Ласкальт придерживается очень высокого мнения о 18-летнем Арсене Захаряне, который буквально ворвался в состав «Динамо» и за короткий срок успел оставить о себе очень яркое впечатление. Ласкальт подтверждает данные ему лестные оценки, более того - уругваец видит его в хорошем европейском чемпионате в недалеком будущем.

- Арсен нереально талантлив, очень яркий игрок. Уверен, у него есть все данные, чтобы заиграть в любом топ-чемпионате. По игровым качествам Захарян готов к Европе уже сейчас, - считает Ласкальт, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Захарян выступает за «Динамо» с 2020 года, а с сентября 2021-го года он уже привлекается и в состав российской сборной. Он дебютировал в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года с Хорватией, который закончился нулевой ничьей.
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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Диего Лаксальт Арсен Захарян
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