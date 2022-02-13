Ласкальт высоко ценит своего партнёра по команде - Захаряна

Уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Ласкальт придерживается очень высокого мнения о 18-летнем Арсене Захаряне, который буквально ворвался в состав «Динамо» и за короткий срок успел оставить о себе очень яркое впечатление. Ласкальт подтверждает данные ему лестные оценки, более того - уругваец видит его в хорошем европейском чемпионате в недалеком будущем.

- Арсен нереально талантлив, очень яркий игрок. Уверен, у него есть все данные, чтобы заиграть в любом топ-чемпионате. По игровым качествам Захарян готов к Европе уже сейчас, - считает Ласкальт, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Захарян выступает за «Динамо» с 2020 года, а с сентября 2021-го года он уже привлекается и в состав российской сборной. Он дебютировал в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года с Хорватией, который закончился нулевой ничьей.