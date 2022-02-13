Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лаксальт: «Кроме «Динамо», были и другие варианты в России»

13 Февраля 2022 • 09:50 Комментировать
Динамо Москва
...
РФШ Рига
Через 6 ч. 22 мин.

Уругвайский защитник Диего Ласкальт присоединился к московскому «Динамо» в июне прошлого года, «бело-голубые» выложили за его трансфер 3,5 миллиона евро. Как вспоминает Ласкальт, недавно присоединившийся к команде на сборах после четырехмесячного отсутствия из-за травмы, у него были и другие предложения от российских клубов.

- С кем из российских клубов были реальные переговоры до перехода в «Динамо»? С «Зенитом» и «Локомотивом». От «Динамо» мы получили конкретное предложение и начали общаться за три месяца до того, как состоялся переход, - пояснил уругвайский защитник, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее Ласкальт выступал в таких клубах, как уругвайский «Дефенсор Спортинг», «Интер» (но там не провел ни одного матча), «Болонья», «Эмполи», «Дженоа», «Торино», «Милан» и даже «Селтик». С 2016 по 2019 год привлекался в сборную Уругвая, в составе которой сыграл в 24 матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Диего Лаксальт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА РФШ РИГА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Февраля
10:30 · Россия. Премьер-лига
Ласкальт высоко ценит своего партнёра по команде - Захаряна
09:50 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт: «Кроме «Динамо», были и другие варианты в России»
12 Февраля
22:33 · Россия. Премьер-лига
Дюков обозначил основную проблему, которая мешает развивать российский футбол 3
20:26 · Россия. Премьер-лига
Камерунец Нжи вернулся в расположение проводящего сбор в Турции московского «Динамо»
19:50 · Россия. Премьер-лига
​Кураньи предположил, в чём секрет Шварца 3
19:36 · Россия. Премьер-лига
​Fan ID в российском футболе введут с июля – источник
17:18 · Россия. Премьер-лига
​«Нижний Новгород» усилил нападающий из Анголы официально
16:34 · Россия. Премьер-лига
​У Самошникова был вариант в Европе
15:11 · Россия. Премьер-лига
​«Ак Барс Арена» может отказаться принимать «Рубин»
14:47 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» обыграл «Мальмё» в товарищеском матче
14:35 · Россия. Премьер-лига
​Бышовец не поддерживает расширение РПЛ до 18 клубов 1
12:49 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - «Мальмё» - 2:0 (завершён)
09:43 · Россия. Премьер-лига
Агент голкипера «Гремио» прокомментировал интерес «Краснодара»
09:32 · Россия. Премьер-лига
Кураньи спрогнозировал результат «Динамо» в этом сезоне РПЛ
09:19 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Бакаев станет отличным усилением для «Краснодара»
Все новости
Рекомендуем