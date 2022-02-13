Лаксальт: «Кроме «Динамо», были и другие варианты в России»

Уругвайский защитник Диего Ласкальт присоединился к московскому «Динамо» в июне прошлого года, «бело-голубые» выложили за его трансфер 3,5 миллиона евро. Как вспоминает Ласкальт, недавно присоединившийся к команде на сборах после четырехмесячного отсутствия из-за травмы, у него были и другие предложения от российских клубов.

- С кем из российских клубов были реальные переговоры до перехода в «Динамо»? С «Зенитом» и «Локомотивом». От «Динамо» мы получили конкретное предложение и начали общаться за три месяца до того, как состоялся переход, - пояснил уругвайский защитник, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее Ласкальт выступал в таких клубах, как уругвайский «Дефенсор Спортинг», «Интер» (но там не провел ни одного матча), «Болонья», «Эмполи», «Дженоа», «Торино», «Милан» и даже «Селтик». С 2016 по 2019 год привлекался в сборную Уругвая, в составе которой сыграл в 24 матчах.