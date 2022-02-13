Шварц: «Мы рады, что Лесовой вернулся в обойму «Динамо»

«Динамо» провела очередной контрольный поединок на зимних тренировочных сборах – «бело-синие» сыграли вничью с латвийским «РФШ Рига», а единственный гол в составе москвичей забил полузащитник Арсен Захарян. Главный тренер команды Сандро Шварц похвалил молодого плеймейкера, а также отметил возвращение вингера Даниила Лесового на футбольное поле после серьезной травмы.

«Арсен забил великолепный гол. Мы очень рады, что его увидели наши болельщики, которые приехали нас поддержать. Лесовой? Мы очень рады, что он вернулся в обойму. Сейчас для него важно поймать игровой ритм, и сегодняшние 25 минут стали первым шагом на этом пути», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба клуба.