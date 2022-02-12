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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камерунец Нжи вернулся в расположение проводящего сбор в Турции московского «Динамо»

12 Февраля 2022 • 20:26 Комментировать
Динамо Москва
...
РФШ Рига
Через 18 ч. 57 мин.

Ставший бронзовым призером Кубка Африки в составе камерунской сборной форвард Клинтон Нжи вернулся в расположение московского «Динамо». «Бело-голубые« проводят сбор в Турции, и теперь Нжи может поработать в климатических условиях, чуть больше соответствующих африканским, из которых он только-только прибыл. О возвращении Нжи сообщает телеграм-канал «бело-голубых».

В текущем сезоне он появлялся на поле примерно в 70 процентах матчей чемпионата - 13 раз в 18 встречах. За это время Нжи отметился одной результативной передачей, но вместе с этим он дважды удачно ассистировал партнерам в матчах Кубка России. В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает второе место, соответствующее ее лучшему итоговому результату в чемпионате России - второе место по итогам сезона 1994 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Клинтон Нжи
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