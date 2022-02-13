Московское «Динамо» не смогло обыграть латвийский «РФШ Рига» в рамках контрольной встречи на зимних тренировочных сборах. Подопечные Сандро Шварца пропустили довольно быстрый гол, сумев ответить лишь точным ударом полузащитника Арсена Захаряна.

Таким образом, динамовцы впервые свели товарищескую игру на текущих подготовительных сборах к ничьей. До старта второй половины сезона в РПЛ осталось две неделе – 26 февраля столичный коллектив отправится в гости к «Химкам».

Обзор самых интересных моментов поединка с латвийцами, а также красивый забитый мяч Захаряна доступен в прикрепленном видео.