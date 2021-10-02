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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Арсенал» и «Химки» не порадовали голами

02 Октября 2021 • 20:53 Комментировать
Арсенал Тула
0:0
Химки
окончен

10-й тур Премьер-лиги получается малорезультативным. Впрочем, от противостоянии аутсайдеров «Арсенала» и «Химок» болельщики и не ждали голевой феерии. В первом тайме Денис Глушаков был ближе всех к успеху, но не попал в створ, а после перерыва вовсе не появился на поле из-за травмы. Во втором тайме было интереснее, но то мяч летел мимо, то голкиперы блестяще отражали угрозы - 0:0.

Протокол игры  
Арсенал Тула 0:0 Химки
Коченков Антон Смольников Игорь Новосельцев Иван   73' Беляев Максим Степанов Данил Костадинов Георги   73' (Сокол Артём (   73') Хлусевич Даниил Чаушич Горан Кангва Кингс   38'   67' (Гулиев Аяз (   67') Давиташвили Зурико Марков Евгений   67' (Тудорие Александру (   67')
Запасные: Шамов Егор Бьорнстрем Аксель Панченко Кирилл Левашов Михаил Довбня Александр Евгеньевич Суханов Артём Романович Радакович Урош
Лантратов Илья Тихий Дмитрий   29' Данилкин Егор Филин Александр   17' Боженов Кирилл   60'   62' (Набиуллин Эльмир (   62') Дагерстол Филип Глушаков Денис   46' (Трошечкин Александр (   46') Идову Брайн Соколов Артём   70' (Кухарчук Илья (   70') Мирзов Резиуан Адеми Кемаль   46' (Долгов Александр (   46')
Запасные: Генералов Егор Садыгов Илья Камышев Илья Давидян Давид Стойинович Душан Besard Sabovic Сычёв Виталий Карпов Максим
02 октября. Стадион "Арсенал (Тула)".

 

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03.10  16:30 Зенит ... Сочи 1.43 5.2 6.8
03.10  19:00 Ахмат ... Спартак Москва 3.15 3.45 2.32
03.10  19:00 Локомотив Москва ... Ростов 1.87 3.45 4.7
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