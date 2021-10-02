«Арсенал» и «Химки» не порадовали голами

10-й тур Премьер-лиги получается малорезультативным. Впрочем, от противостоянии аутсайдеров «Арсенала» и «Химок» болельщики и не ждали голевой феерии. В первом тайме Денис Глушаков был ближе всех к успеху, но не попал в створ, а после перерыва вовсе не появился на поле из-за травмы. Во втором тайме было интереснее, но то мяч летел мимо, то голкиперы блестяще отражали угрозы - 0:0.