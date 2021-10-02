«Арсенал» и «Химки» не порадовали голами

10-й тур Премьер-лиги получается малорезультативным. Впрочем, от противостоянии аутсайдеров «Арсенала» и «Химок» болельщики и не ждали голевой феерии. В первом тайме Денис Глушаков был ближе всех к успеху, но не попал в створ, а после перерыва вовсе не появился на поле из-за травмы. Во втором тайме было интереснее, но то мяч летел мимо, то голкиперы блестяще отражали угрозы - 0:0.
Протокол игры
|Арсенал Тула
|0:0
|Химки
Коченков Антон • Смольников Игорь • Новосельцев Иван • 73'Беляев Максим • Степанов Данил • Костадинов Георги 73' ( Сокол Артём ( 73') • Хлусевич Даниил • Чаушич Горан • Кангва Кингс 38' 67' ( Гулиев Аяз ( 67') • Давиташвили Зурико • Марков Евгений 67' ( Тудорие Александру ( 67')
Лантратов Илья • Тихий Дмитрий • 29'Данилкин Егор • Филин Александр • 17'Боженов Кирилл 60' 62' ( Набиуллин Эльмир ( 62') • Дагерстол Филип • Глушаков Денис 46' ( Трошечкин Александр ( 46') • Идову Брайн • Соколов Артём 70' ( Кухарчук Илья ( 70') • Мирзов Резиуан • Адеми Кемаль 46' ( Долгов Александр ( 46')
Запасные: Генералов Егор • Садыгов Илья • Камышев Илья • Давидян Давид • Стойинович Душан • Besard Sabovic • Сычёв Виталий • Карпов Максим
02 октября. Стадион "Арсенал (Тула)".