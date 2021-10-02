В «Химках» отреагировали на слухи об отставке Черевченко

Экс-министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков высказался относительно будущего главного тренера «Химок» Игоря Черевченко. Начали ходить слухи о возможном увольнении специалиста в случае поражения тульскому «Арсеналу».

В интервью корреспонденту «Спорт-экспресса» политик заявил, что отставка тренерского штаба не обсуждалась.

«Все сильно преувеличено. Если результат будет плохой, то о чем-то будем задумываться. Это жизнь футбола», - сказал Терюшков.

Матч «Арсенал» - «Химки» пройдет 2 октября, начало – 19:00 мск. После девяти туров подмосковный коллектив идет на 14 месте в таблице РПЛ.