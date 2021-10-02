Черевченко: «Во втором тайме были острее и могли забить не один и не два»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня тоже на ноль, но при этом Тула могла забить и не один раз. Насколько довольны игрой обороны и команды в целом?

- В первом тайме недоволен был, поэтому был жесткий разговор в перерыве. Во втором тайме уже стали по-другому играть. Сделали две замены, потому что не устраивало нас, как играли впереди в атаке. Второй тайм - были острее и могли забить не один и не два. Я думаю, если счет ничейный, то закономерный, по игре. А то, что с Миодрагом разговаривал, он своими тоже недоволен.

- Первый тайм, после которого пришлось жестко поговорить, в чем именно «Химки» были хуже «Арсенала»?

- Мы неправильно играли в середине поля.

- А можете хотя бы чуть-чуть конкретизировать?

- Три защитника центральных. Я всегда не понимал и никогда не понимаю, когда держат двух нападающих. Поэтому у соперника в середине появлялся лишний игрок.