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Божович: «Эта игра была до гола»

02 Октября 2021 • 21:40 Комментировать
Арсенал Тула
0:0
Химки
окончен

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился впечатлениями от матча с «Химками» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Как вам кажется, по итогам такого матча, 0:0 - закономерный результат?

- Трудно сейчас сказать. Были моменты у них, и у нас. Были хорошие моменты. Не знаю, эта игра была до гола. Если бы мы первыми забили, мы бы выиграли. Если «Химки» забили бы первыми, они бы выиграли. Так что можно сказать, что справедливая ничья.

- В первом тайме у вас было больше моментов, у «Химок» была одна атака с ударом Глушакова. Во втором тайме было гораздо больше опасности у ворот Коченкова. «Химки» добавили в чем-то, или ваша команда, наоборот, стала в чем-то недорабатывать?

- Не знаю, что случилось. У нас было два очень хороших момента, нужно было отдавать простые передачи, чтобы мы забили. Мы этого не сделали. Может быть, «Химки» добавили. Может быть.

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Миодраг Божович Арсенал Тула
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