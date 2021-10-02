Черевченко: Много чего не хватило - завершения, футбольной наглости, фарта

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (0:0).

- Ничья - закономерный результат, который не устроил ни «Арсенал», ни «Химки».

- С чем связаны две замены в перерыве?

- В первую очередь не устраивала игра игроков, которые вышли в основном составе, не устраивала игра в атаке, поэтому сделали изменения в перерыве и выпустили других игроков. Считаю, что первый и второй тайм были разными.

- Игроки часто падали сегодня. Из-за чего, на ваш взгляд? Были проблемы с газоном?

- Газон в хорошем состоянии. Я считаю, что это проблемы игроков. Перед каждой игрой надо подбирать бутсы.

- Чего «Химкам» не хватило сегодня для победы?

- Не хватило?.. Много чего не хватило. Не хватило завершения, не хватило футбольной наглости. Не хватило фарта, фарт надо возвращать.

- После перерыва игра развернулась на 180 градусов. Как скорректировали игру после первого тайма, не считая замен? Кажется, что вы стали больше вскрывать оборону соперника низом.

- Не только в этом. Дело в том, что мы жестко поговорили в раздевалке в перерыве с футболистами, объяснили им, как можно вскрыть оборону «Арсенала». Но если сыграли 0:0, значит, чего-то не хватило.