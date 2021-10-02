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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков получил травму и, вероятно, не сыграет за сборную России

02 Октября 2021 • 20:26 Комментировать
Арсенал Тула
0:0
Химки
окончен

В матче 10-го тура Премьер-лиги «Химки» гостят у «Арсенала». После часа игрового времени соперники так и не открыли счёт. Примечательно, что на второй тайм не вышел полузащитник подмосковной команды Денис Глушаков. Его место на поле занял Александр Трошечкин.

Судя по всему, у ветерана травма задней поверхности бедра. Глушаков ускорился в игровом эпизод и резко остановился.

Скорее всего, Денис Глушаков пропустит октябрьские матчи сборной России. Добавим, что он был вызван в национальную команду в первый раз за три с половиной года.

Сборной России предстоит сыграть против Словакии и Словении.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Глушаков
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