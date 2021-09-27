Божович: «До конца не поняли, что для «Урала» эта игра была, как последний бой»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович подвёл итоги матча с «Уралом» (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы ожидали, что «Урал» начнет агрессивно. Предупреждали, договаривались. Думаю, что до конца не поняли, что для «Урала» эта игра была, как последний бой. Поэтому они так и начали, а мы даже, об этом много разговаривали, не были готовы к этому.

Не могу говорить о недонастрое, потому что в российском чемпионате нет проходных, дворовых, легких соперников. Мы серьезно готовились к этой игре. Это футбол.