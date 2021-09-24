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Премьер-лига

Президент «Урала» оценил работу Шалимова

24 Сентября 2021 • 09:25 Комментировать
Урал
...
Арсенал Тула
27.09 17:00

Футбольный функционер Григорий Иванов, который является президентом екатеринбургского «Урала», высказался о работе главного тренера команды Игоря Шалимова.

«К Шалимову нет вопросов и быть даже не может, человек всего 1,5 месяца работает. Он отлично выполняет свою работу», - приводит слова руководителя «Спорт-экспресс».

Екатеринбургский коллектив набрал всего три балла после восьми туров чемпионата России. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.

Следующий поединок подопечные Шалимова проведут против тульского «Арсенала». Матч состоится в Екатеринбурге 27 сентября, начало – 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Игорь Шалимов Григорий Иванов
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