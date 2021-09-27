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Премьер-лига

Шалимов: «Нам пауза была нужна. На мой взгляд, мы хорошо потренировались»

27 Сентября 2021 • 22:30 Комментировать
Урал
2:0
Арсенал Тула
окончен

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвёл итоги матча с «Арсеналом» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Победа необходимая для команды. Что сейчас творилось в раздевалке?

- Радость и веселие, что творилось? Все выдохнули. Нам хотя сегодня-завтра полдня подышать немножко, потому что давит и давило турнирное положение, три очка, ни одной победы. Поэтому, конечно, настроение у всех отличное. Кто играл и не играл, сегодня был коллектив. Чувствовалось до игры, что все были вместе на поле и вне поля. Мы были едины, поэтому очень рады.

Мы были сконцентрированы, мобилизованы, это было видно еще до игры. Не знаю, как у них, но для нас все неплохо сложилось. Мы не настаивали на владении мячом сегодня. У нас Эрик, играя нападающего, в обороне действовал по опорному полузащитнику. То есть, мы так не прессинговали, так играли, скажем так, рационально. А когда  мяч был у нас, я читаю, что мы неплохо отыграли. Мы создали достаточно моментов. В общем-то были опасны сегодня. Опять же у нас, если брать игру с Кубком, то мы третью игру играем на ноль. Для нас это хорошо.

- Можно ли говорить, что во втором тайме вы уже поспокойнее действовали?

- Мы вели 2:0, поэтому понятно, что по счету играли. Но они тоже особо не обостряли, тут тоже можно сказать, что мы перекрывали зоны, а они много играли в два центральных защитника между собой, крайние защитники. Они мячом владели, но нас это устраивало. Они владели мячом, время шло, и особых проблем мы не испытывали.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Игорь Шалимов
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