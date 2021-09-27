Биквалфи: «Если рискуешь, будешь забивать»

Форвард «Урала» Эрик Бикфалви поделился мнением относительно успеха своего клуба в сражении 9-го тура Тинькофф РПЛ с тульским «Арсеналом» (2:0).

33-летний нападающий помог своей команде набрать три очка, отличившись голом. В послематчевом интервью футболист рассказал, как важен фактор правильного настроя на игру.

«Я сегодня думал только о победе. Если рискуешь, будешь забивать и выигрывать, а если не будешь об этом думать, то не выиграешь игру, максимум сможешь добиться ничьи», - приводит слова Биквалфи клубная пресс-служба «Урала».

Мяч в ворота «Арсенала» - первый для румынского легионера «Урала» в сезоне.