Есть первая победа Шалимова: «Урал» одолел «Арсенал»

В предпоследнем матче 9-го тура РПЛ играли аутсайдеры «Урал» и «Арсенал». Уже в самом дебюте хозяева забили важный мяч, когда Эрика Бикфалви оставили без опеки в штрафной. Румын тут же оформил дубль, но ВАР отменил это взятие ворот. Но команда горя Шалимова все же добилась своего еще до перерыва, когда после подачи углового здорово сыграл на ближней штанге Андрей Егорычев. Туляки ничего толком не создали, а судьи на ВАР не стали вносить интригу в игру, не усмотрев фола в штрафной «Урала» в концовке.

Как итог - 2:0, «Урал» набрал шесть очков и делит 15-е место, у его соперника 8 очков.