Есть первая победа Шалимова: «Урал» одолел «Арсенал»

В предпоследнем матче 9-го тура РПЛ играли аутсайдеры «Урал» и «Арсенал». Уже в самом дебюте хозяева забили важный мяч, когда Эрика Бикфалви оставили без опеки в штрафной. Румын тут же оформил дубль, но ВАР отменил это взятие ворот. Но команда горя Шалимова все же добилась своего еще до перерыва, когда после подачи углового здорово сыграл на ближней штанге Андрей Егорычев. Туляки ничего толком не создали, а судьи на ВАР не стали вносить интригу в игру, не усмотрев фола в штрафной «Урала» в концовке.
Как итог - 2:0, «Урал» набрал шесть очков и делит 15-е место, у его соперника 8 очков.
Протокол игры
|Урал
|2:0
|Арсенал Тула
|(1:0) Бикфалви Эрик 5'
|(2:0) Егорычев Андрей 32'
Помазун Илья • 90'Герасимов Алексей • 45'Кузьмичев Иван • 66'Адамов Арсен • Колесниченко Кирилл • 90'Йовичич Бранко 87' ( Luka Gagnidze ( 87') • Мишкич Даниэль 68' ( Августиняк Рафал ( 68') • Кулаков Денис • Гаджимурадов Рамазан 63' ( Подберёзкин Вячеслав ( 63') • Егорычев Андрей • Бикфалви Эрик
Запасные: Годзюр Ярослав • Ибрахимай Илльдрен • Панюков Андрей • Евсеев Алексей • Мамин Артём • Максименко Артём • Агеев Михаил • Железнов Юрий • Гогличидзе Лео
Коченков Антон • Смольников Игорь • Новосельцев Иван • Беляев Максим • 90'Степанов Данил 60' ( Бьорнстрем Аксель ( 60' ) • 75'Костадинов Георги • Хлусевич Даниил • Чаушич Горан • Панченко Кирилл 46' ( Давиташвили Зурико ( 46') • Кангва Эванс 69' ( Кангва Кингс ( 69') • Марков Евгений 19'
27 сентября. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).