Шиманьски: «Лех» - хорошая команда, в которой очень много молодых очень хороших игроков»

Полузащитник «Динамо» Себастиан Шиманьски на клубном канале в YouTube поделился ожиданиями от спарринга с «Лехом».

- Какие ощущения после первых дней сборов? Готов к первой товарищеской игре?

- Сейчас начинается тяжелая работа, мы много бегаем на тренировках. До этого делали тесты, и это было не так сложно, а сейчас начинается упорная работа. Посмотрим, думаю, в воскресенье все будут готовы играть.

- Ты следишь за польской лигой сейчас? Что можешь сказать об игре «Леха»?

- Конечно, слежу за «Легией». «Лех» очень хорошо играл в еврокубках, но сейчас потерял много очков. Это хорошая команда, в которой очень много молодых очень хороших игроков. Я думаю, будет очень интересная игра.

- «Лех» много забивает. За какими нападающими защитникам нужно особенно пристально наблюдать?

- Я думаю, что нужно думать о том, как будем играть мы. Да, соперник много забивает, там тоже хорошие игроки и хороший нападающий, который тоже забивал в еврокубках. Но нам не надо концентрироваться на одном игроке, а думать, как мы будем играть, и что будем делать на поле.