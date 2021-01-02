Лещук: «Динамо» будет радовать болельщиков красивой игрой»

Резервный голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук обратился к болельщикам команды.

«Желаю вам побольше побед «Динамо». Мы очень рады видеть вас на нашем стадионе. Приходите, поддерживайте нас. Мы будем вас радовать красивой игрой», - передает слова вратаря пресс-служба столичного клуба.

24-летний голкипер провел в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги всего один поединок.

После 19-ти туров чемпионата России «Динамо» набрало 30 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. Следующий матч столичный коллектив проведет 27-го февраля против грозненского «Ахмата».