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Лещук: «Динамо» будет радовать болельщиков красивой игрой»

02 Января 2021, 10:16,

Динамо Москва

Резервный голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук обратился к болельщикам команды.

«Желаю вам побольше побед «Динамо». Мы очень рады видеть вас на нашем стадионе. Приходите, поддерживайте нас. Мы будем вас радовать красивой игрой», - передает слова вратаря пресс-служба столичного клуба.

24-летний голкипер провел в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги всего один поединок.

После 19-ти туров чемпионата России «Динамо» набрало 30 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. Следующий матч столичный коллектив проведет 27-го февраля против грозненского «Ахмата».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Динамо Москва, Игорь Лещук
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