Талалаев: «Есть футболисты, которые после отпуска выглядят даже лучше, чем раньше»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев на клубном канале в YouTube поведал о форме футболистов, вернувшихся из отпуска.

- Мы выдали определенную программу для выполнения футболистам, видим, что ребята ее делали. Может быть, не все выполнили до конца, потому что есть отдельные игроки, которые пока не добегают на тренировке то, что хотелось бы. Но в общем у команды хорошее состояние, прежде всего, ребята отдохнули, это самое главное было, потому что, прежде всего, психологически более расслабленные и раскрепощенные. Нет того давления, когда из-за пандемии не были дома, не видели друзей и родителей.

Что касается медицинского тестирования, которое мы провели, и определенных тестов, мы увидели, что есть футболисты, которые выглядят достаточно хорошо и даже лучше, чем выглядели раньше, а есть те, которым нужно проделать большой объем работы для того, чтобы догнать своих партнеров по команде.

У нас из тех футболистов, которых мы ждали, нет только Исмаэля, он лечится в Бразилии, мы его ждет в ближайшее время. Думаю, что к концу первого сбора он обязательно приедет. Что касается остальных, все приехали в хорошем состоянии и работают в общей группе. Единственное, что у Анхеля рецидив повреждения, он уже в первый день на тренировке почувствовал опять боль в задней поверхности бедра и поедет на лечение, плюс после тестов не очень качественно себя почувствовал Евгений Харин, и он тоже проведет некоторое время на восстановлении. Мы очень надеемся на наших молодых ребят, которые приехали составить конкуренцию и показать свою состоятельность, плюс мы возьмем двух новичков, которые добавят качества в атаку, чего нам так не хватало в первой части чемпионата.