Талалаев: «Когда футболисты такого уровня, как Олег Иванов, уходят из команды, это всегда событие»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев на клубном канале в YouTube поговорил о новичках и Олеге Иванове, покинувшем команду.

- Еще в конце того трансферного окна мы ставили задачу приобрести большого нападающего, сейчас мы близки к завершению, есть несколько кандидатов, по которым мы работаем. Я очень надеюсь, что это будет игрок, который и сейчас нам поможет и с большими перспективами, футболист, который будет постепенно поднимать свой уровень. Плюс десятый номер, который добавит креатива в атаке. Все эти кандидатуры согласованы, обсуждались, просматривались в течение всей зимы, клуб ведет активные переговоры.

Всегда когда футболисты такого уровня, как Олег Иванов, уходят из команды, это всегда событие. Он около девяти лет провел в команде и имел такое воздействие на качество игры, конечно, для всех это большое событие. Перед последним матчем мы пообщались, это было обоюдное желание, я понимаю Олега, конечно, в этом возрасте надо играть, у него не так много времени. Я думаю, что он еще покажет себя, потому что он футболист с определенными качествами. То, что мы прививаем команде, не позволяет ему до конца развиваться. Олег подошел, мы нормально поговорили и поняли друг друга, он хочет быть ближе к семье и иметь больше игровой практики, что я ему гарантировать не мог. Я неоднократно с ним пересекался, и когда он был совсем юным в «Спартаке», и позже в «Ростове». Я думаю, что к Олегу как к профессионалу ни один тренер или партнер никогда не предъявит претензий, потому что человек максимально положительный и открытый. Я хочу пожелать ему удачи и поблагодарить за то, что он сделал для «Ахмата».